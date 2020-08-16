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В Беларуси пройдут тактические учения

16.08.2020 22:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Вооруженных Силах Беларуси продолжается выполнение плановых мероприятий боевой подготовки. Об этом сообщает Министерство обороны РБ.

В Беларуси пройдут тактические учения
Фото: Министерство обороны РБ

С 17 по 20 августа на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов — планируется, что они выдвинутся на участок местности вблизи Островца, полигоны «Гожский» и «Неман».

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам (целям).

Подразделения 147, 1146 и 740 зенитных ракетных полков выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве.

В рамках батальонного тактического учения личный состав 103-й воздушно-десантной бригады выдвинется на полигон «Гожский», где совместно с органами пограничной службы отработает вопросы усиления участков Государственной границы.

Также в этот период на «Обуз-Лесновском» и «Гожском» полигонах пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами 6-й и 11-й отдельных механизированных бригад.

В настоящее время войска занимают районы по учению на полигонах и участках местности, завершают их фортификационное оборудование и находятся в готовности к выполнению учебно-боевых задач.

 
 
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В Вооруженных Силах Беларуси продолжается выполнение плановых мероприятий боевой подготовки. Об этом сообщает Министерство обороны РБ.
 
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