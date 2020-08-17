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«Кратковременный технический сбой». В Беларуси пропал и быстро вернулся доступ в интернет

17.08.2020 12:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Около 11.25 17 августа как минимум у абонентов Минска неожиданно пропал доступ в интернет как по фиксированной, так и мобильной связи. Спустя 15 минут связь так же внезавпно восстановилась.

«Кратковременный технический сбой». В Беларуси пропал и быстро вернулся доступ в интернет
Фото: Reuters

По сообщениям сразу нескольких человек, открыть сайты как в зоне BY, так и за ее пределами не получалось. «Сломались» мессенджеры, поисковики, соцсети и другие интернет-ресурсы. Мы проверили — проблемы действительно были, причем сразу у нескольких операторов. Например — А1, МТС, Cosmos Telecom, «Белтелеком».

О проблемах чуть позже начали говорить и читатели из других городов — например, Гродно, Гомеля и Бобруйска.

Грубо говоря, в Беларуси на 15 минут наблюдалось «полное отсутствие внешнего интернета».

Например, вот такую картинку опубликовали в Telegram-канале «Чай з малинавым варэннем».

«Кратковременный технический сбой». В Беларуси пропал и быстро вернулся доступ в интернет

Впрочем, на момент публикации материала доступ в Сеть, похоже, начал восстанавливаться — популярные мессенджеры вроде Telegram заработали без использования VPN, открываются поисковики Google и «Яндекс». Правда, с другими белорусскими и зарубежными ресурсами и сервисами все еще не до конца понятно — у некоторых проблемы могут сохраняться.

В НЦОТ сообщили, что каналы связи восстанавливаются, но точные причины произошедшего пока неизвестны.

— Уважаемые абоненты! В связи с кратковременным техническим сбоем с 11.30 до 11.40 возникли трудности с доступом в сеть Интернет. В настоящее время работоспособность сети полностью восстановлена. Приносим извинения за неудобства, — написал «Белтелеком» в Twitter.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Около 11.25 17 августа как минимум у абонентов Минска неожиданно пропал доступ в интернет как по фиксированной, так и мобильной связи. Спустя 15 минут связь так же...
 
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