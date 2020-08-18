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Айтишники создали инициативу поддержки журналистов, решивших уйти из государственных СМИ

18.08.2020 19:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Герман Полещук, CEO SLON Media, написал в Facebook о создании инициативы поддержки журналистов, решивших уйти из государственных СМИ.

Айтишники создали инициативу поддержки журналистов, решивших уйти из государственных СМИ
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: The Climate Reality Project / Unsplash

— Вчера я сделал пост о поддержке работников БТ, ОНТ, СТВ. Нам уже написало более 400 человек с телеканалов и других госСМИ, кто уволился, собирается или уже сегодня хочет вещать правду, но боится, — написал Герман Полищук. — Мы сейчас пробуем разобрать все заявки и помочь максимальному количеству людей, но уже понятно, что одна наша небольшая компания не сможет помочь абсолютно каждому.

Поэтому возникла идея объединить усилия и создать инициативу поддержки журналистов и других сотрудников телеканала, чтобы они без страха и честно вещали о происходящем в стране.

Герман подчеркивает, что «журналисты, ведущие и другие сотрудники государственных СМИ не являются злом в первой инстанции. Это здравомыслящие люди, которые стали заложниками системы, запуганные угрозами потери работы, когда им нужно кормить свои семьи, платить кредиты и так далее».

Чтобы поддержать сотрудников государственных СМИ, которые хотят или уже уволились, CEO компании предложил следующие шаги:

— оказывать помощь из фонда для поддержки уволенных или ушедших по своему желанию журналистов (ссылка на сбор пожертвований)

— помочь с трудоустройством тем, кто принял решение об уходе.

— оказать безвозмездную финансовую помощь журналистам гостелеканалов, которые были вынуждены уйти с работы и испытывают финансовые затруднения.

После этого автор поста призвал «как можно больше людей и компаний присоединиться к этой инициативе и поддержать добросовестных журналистов».

Инициативу поддержали:

1. Герман Полещук — директор SLON Media

2. Дмитрий Липницкий — CEO и сооснователь Gismart

3. Евгений Валуев — основатель Ultralab

4. Виталий Еронский — Creative Team TL, Verv

5. Филипп Дайнеко — CEO Flatlogic

6. Тимур Латфулин — CEO и сооснователь Wowmaking

7. Михаил Барковский — директор ООО «Программные Компоненты»

8. Виталий Лаптенок, CEO Genesis Investments

9. Сергей Морозов, CEO Zephyr Mobile

 
 
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Герман Полещук, CEO SLON Media, написал в Facebook о создании инициативы поддержки журналистов, решивших уйти из государственных СМИ.
 
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