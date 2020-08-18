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Профессор из США изучил данные из протоколов комиссий в Беларуси и нашел статистические аномалии
18.08.2020 15:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Вадим Зипунников, профессор кафедры биостатистики американской школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса, проанализировал оцифрованные данные из фотокопий протоколов участковых избирательных комиссиий, собираемые платформой «Зубр», и нашел статистические аномалии. Он прислал редакции TUT.BY свой статистический анализ — приводим его работу.
Но вначале — кто такой Вадим Зипунников
На сайте Университета Джонса Хопкинса
В частности, сейчас он занимается сбором данных, получаемых от носимых устройств, и сопоставляет эту информацию с более крупными базами данных, которые собираются традиционным способом, например, при обследовании состояния здоровья. Так, профессор интересуется количественной оценкой: слабости и утомляемости в клинических группах населения с сердечными заболеваниями; физической инвалидности у людей с рассеянным склерозом; нарушений циркадных ритмов среди людей с биполярным расстройством, большим депрессивным расстройством и деменцией; качества сна у лиц с деменцией и болезнью Альцгеймера.
Также Вадим вовлечен в анализ данных EMA (экспоненциальное скользящее среднее) — этот метод популярен в психологии для оценки когнитивных функций и эмоций (например, замера уровня печали, беспокойства, энергии и так далее).
Что за статистический анализ данных из протоколов
В сопроводительном письме Вадим Зипунников написал, что использовал для анализа оцифрованные данные из фотокопий протоколов, собираемые платформой «Зубр».
На данный момент база (она доступна
1. Основная выявленная статистическая аномалия представлена большим количеством УИК c четырьмя одновременно наблюдаемыми и статистически маловероятными характеристиками:
2. Выявлен сильный статистический тренд: каждые 7% досрочно проголосовавших (от общего числа зарегистрированных) «забирали» у кандидата Тихановской приблизительно 8% от окончательного результата и «прибавляли» приблизительно 8% к окончательному результату кандидата Лукашенко.
3. После исключения из анализа аномальных УИК:
4. Для дальнейшей коррекции наблюдаемого статистического тренда необходимы дополнительные предположения. Любая коррекция наблюдаемого статистического тренда приведет к дальнейшему увеличению процентов голосов за кандидата Тихановскую и дальнейшему уменьшению процентов голосов за кандидата Лукашенко.
Основная статистическая аномалия
На графике ниже показана необычно высокая концентрация досрочно проголосовавших — в районе 25%-45% от общего числа зарегистрированных (с необычно высоким пиком в 35%).
На аномальных участках с необычно высокой предварительной явкой (25%-45% от общего числа зарегистрированных) одновременно наблюдалась необычно высокая концентрация очень похожих результатов с окончательным процентом:
• за Тихановскую в интервале: 0%-20%
• за Лукашенко в интервале: 55%-75%
• за остальных кандидатов и против всех в интервале: 10%-30%
Статистический тренд
На графиках ниже видно, что приблизительно каждые 7% досрочно проголосовавших (от общего числа зарегистрированных) «забирали» у кандидата Светланы Тихановской 8% от окончательного результата и «прибавляли» 8% к окончательному результату кандидата Лукашенко.
Процент голосов, отданных за остальных кандидатов и «против всех» начинает сильно увеличиваться на участках, где официальный процент досрочно проголосовавших (от общего числа зарегистрированных) выше 25%.
Возможно, считает автор анализа, это связано с тем, что пять дней предварительного голосования использовались, чтобы «максимизировать» официальное количество досрочно проголосовавших и каким-то образом «сформировать» тренды в наблюдениях № 1 и № 2.
Коррекция выборки через удаление аномальных УИК
Далее в анализе автор отмечает, что «чтобы исключить влияние УИК из аномальной области, мы исключили УИК с процентом досрочно проголосовавших (от числа зарегистрированных) больше 25%».
В результате получились следующие данные (представлены межквартильные интервалы):
«Данный анализ сделан 15 августа 2020 года и главным образом анализирует аномалии и тренды, связанные с процентом досрочно проголосовавших от числа зарегистрированных, — подытоживает автор. —
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Вадим Зипунников, профессор кафедры биостатистики американской школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса, проанализировал оцифрованные данные...
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