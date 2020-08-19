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«Яндекс.Такси» превратился в «Яндекс Go». Разбираемся, что это значит
19.08.2020 09:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
«Яндекс» запускает Go — приложение, которое объединяет сервисы для решения ежедневных задач. Об этом нам сообщили в пресс-службе компании.
В Беларуси в приложении «Яндекс Go» сейчас собраны быстрое передвижение по городу на такси и отправка вещей; в других странах к ним могут добавиться экспресс-доставка блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, «живое» расписание общественного транспорта, каршеринг и поездки с персональным водителем.
Go появится на месте приложения «Яндекс.Такси». Объединив в одном приложении возможности разных сервисов, приложение будет использовать все их ключевые технологии. «Водители, выполняющие заказы сервисов, будут меньше работать „вхолостую“ и не будут простаивать в ожидании заказов», — уверяют в компании.
Вместе с названием изменится и интерфейс, но останется преемственность со стилем «Яндекс.Такси».
Пользователям приложения «Яндекс. Такси» нужно обновить его до последней версии, чтобы перейти на «Яндекс Go». Для новых пользователей сервис уже доступен для скачивания в Google Play и App Store.
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«Яндекс» запускает Go — приложение, которое объединяет сервисы для решения ежедневных задач. Об этом нам сообщили в пресс-службе компании.
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