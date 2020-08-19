Космонавт снял на видео с борта МКС группу из пяти неопознанных объектов

Источник материала: IT.Tut.by

Снимая полярное сияние над Антарктидой, космонавт Иван Вагнер, который сейчас находится на Международной космической станции, увидел пять неизвестных объектов. Он предположил, что это могли быть метеоры или спутники. Об этом сообщает ТАСС .

«На 9−12 секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть — метеоры, спутники или???» — написал Вагнер на своей странице в Twitter , выложив получившуюся видеозапись .

Он добавил, что информацию об этих объектах он передал руководству Роскосмоса, в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН.

Космонавт проводил съемку полярного сияния над Антарктидой на долготе Австралии. «Кадры делались один раз в секунду, а потом собирались в видео 25 кадров в секунду. То есть реальное время наблюдения объектов составляет 52 секунды», — уточнил он.