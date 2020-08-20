Ученые предположили, как могло возникнуть Солнце

Источник материала: IT.Tut.by

Существование Планеты X, гипотетической девятой планеты Солнечной системы, а также некоторые странности в устройстве ее окраин можно объяснить, если предположить, что Солнце образовалось в двойной звездной системе. К таким выводам пришли астрономы, статью которых опубликовал научный журнал Astrophysical Journal Letters . Об этом также пишет ТАСС .



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: wikipedia

«Двойным звездным системам гораздо проще захватывать объекты из межзвездной среды, чем одиночным. Если облако Оорта сформировалось в том виде, в котором мы видим его сейчас, то можно предположить, что у Солнца был „двойник“ схожей массы. Они расстались до того, как наше светило покинуло то скопление, где родилось», — рассказал один из авторов работы, профессор Гарвардского университета (США) Абрахам Лоеб.

Астрономы считают, что Солнце сформировалось примерно 4,5 млрд лет назад внутри небольшого газопылевого облака, которое было немного тяжелее, чем наше светило. Это облако было частью гораздо более крупного скопления молекулярного водорода диаметром около 65 световых лет.

Внутри него сформировались и другие звезды. Из-за гравитационных взаимодействий между ними это облако распалось примерно через 130−500 млн лет после того, как эти звезды начали формироваться. Эти же взаимодействия, как предполагают астрономы, повлияли на облик Солнечной системы, в результате чего появилось множество объектов на «аномальных» и необъяснимых орбитах.

Изучая свойства пока неоткрытой Планеты X, Лоеб и его коллега по университету Амир Сирадж нашли намеки на то, что у путешествия Солнца через эти «звездные ясли» могли быть и другие последствия. В частности, по ходу движения «отстала» вторая звезда Солнечной системы. На то, что она существовала, указывают аномалии в характере движения сотен небольших объектов, которые располагаются за орбитой Нептуна и Плутона.

Загадки Планеты X

Тем не менее, как отмечают Сирадж и Лоеб, точное положение и история происхождения Планеты X пока остаются предметом споров. В частности, некоторые астрономы предполагают, что девятая планета Солнечной системы была «пришельцем» — притяжение Солнца могло захватить ее из межзвездной среды или «украсть» из другой звездной системы, когда она сблизилась с нашим светилом.

Нечто подобное, по словам астрономов, могло произойти только в первые эпохи существования Солнца, когда оно еще не успело покинуть «звездные ясли» и находилось на небольшом расстоянии от сотен других светил, которые сформировались внутри этого скопления газа и пыли. Гарвардские астрофизики попытались воспроизвести этот процесс с помощью компьютерных моделей новорожденной Солнечной системы.

Их расчеты показали, что нынешний облик окраин Солнечной системы, а также присутствие Планеты X лучше всего можно объяснить, если предположить, что Солнце возникло внутри газопылевого облака не в одиночестве, а в компании другой звезды, которая располагалась на расстоянии в несколько тысяч астрономических единиц от него. Само по себе это вовсе не необычно: большинство звезд Млечного Пути образуется в двойных или тройных звездных системах.

Если нечто подобное произошло и с Солнцем, то это должно было значительно увеличить шансы на захват девятой планеты при сближениях с другими звездными системами или встречах с «планетами-изгоями», которые оказались выброшены в межзвездную среду. Подобный сценарий также лучше объясняет то количество комет и карликовых планет с аномальными орбитами, которое астрономы зафиксировали при исследованиях облака Оорта и рассеянного диска — удаленной части Солнечной системы, в котором двигаются в основном небольшие космические объекты, состоящие изо льда.

Где сейчас находится эта звезда и когда она покинула Солнечную систему, ученые пока не могут сказать. Дело в том, что для этого нужно открыть и изучить Планету X и другие похожие на нее небесные тела. Лоеб надеется, что это может произойти уже в следующем году, когда начнет работу строящийся обзорный телескоп LSST. Его чувствительности достаточно для того, чтобы подтвердить или исключить ее существование.