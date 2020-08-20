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Эксперты Московского центра WANO посетили с проверкой БелАЭС
21.08.2020 12:37 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 авг – Sputnik. Комиссия Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (WANO) провела предпусковую партнерскую проверку первого энергоблока БелАЭС, сообщили на станции.
© Photo : БелАЭС
Эксперты работали на БелАЭС с 17 по 19 августа, возглавлял делегацию центра его директор Василий Аксенов.
"Проверка проводилась по наиболее важным направлениям производственной деятельности эксплуатирующей организации для оценки готовности оборудования и систем энергоблока к безопасному и надежному пуску и дальнейшей эксплуатации", – сказали на БелАЭС.
Там также отметили, что комиссия не выявила каких-либо недостатков, которые могли препятствовать безопасному пуску первого блока.
При этом специалисты отметили, что на БелАЭС есть значительный прогресс в организации деятельности по обеспечению надлежащего состояния оборудования, а также систем безопасности.
Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, объединяет всех операторов АЭС планеты. Белорусская атомная электростанция является членом Московского центра организации с апреля 2015 года.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт
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Комиссия не выявила каких-либо недостатков, которые могли препятствовать безопасному пуску первого блока.
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