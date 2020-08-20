ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперты Московского центра WANO посетили с проверкой БелАЭС

21.08.2020 12:37 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 авг – Sputnik. Комиссия Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (WANO) провела предпусковую партнерскую проверку первого энергоблока БелАЭС, сообщили на станции.

© Photo : БелАЭС
Ядерное топливо загрузили в первый энергоблок БелАЭС

Эксперты работали на БелАЭС с 17 по 19 августа, возглавлял делегацию центра его директор Василий Аксенов.

"Проверка проводилась по наиболее важным направлениям производственной деятельности эксплуатирующей организации для оценки готовности оборудования и систем энергоблока к безопасному и надежному пуску и дальнейшей эксплуатации", – сказали на БелАЭС.

Там также отметили, что комиссия не выявила каких-либо недостатков, которые могли препятствовать безопасному пуску первого блока.

При этом специалисты отметили, что на БелАЭС есть значительный прогресс в организации деятельности по обеспечению надлежащего состояния оборудования, а также систем безопасности.

Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, объединяет всех операторов АЭС планеты. Белорусская атомная электростанция является членом Московского центра организации с  апреля 2015 года.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комиссия не выявила каких-либо недостатков, которые могли препятствовать безопасному пуску первого блока.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика