Эксперты Московского центра WANO посетили с проверкой БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 авг – Sputnik. Комиссия Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (WANO) провела предпусковую партнерскую проверку первого энергоблока БелАЭС, сообщили на станции.

Эксперты работали на БелАЭС с 17 по 19 августа, возглавлял делегацию центра его директор Василий Аксенов.

"Проверка проводилась по наиболее важным направлениям производственной деятельности эксплуатирующей организации для оценки готовности оборудования и систем энергоблока к безопасному и надежному пуску и дальнейшей эксплуатации", – сказали на БелАЭС.

Там также отметили, что комиссия не выявила каких-либо недостатков, которые могли препятствовать безопасному пуску первого блока.

При этом специалисты отметили, что на БелАЭС есть значительный прогресс в организации деятельности по обеспечению надлежащего состояния оборудования, а также систем безопасности.

Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, объединяет всех операторов АЭС планеты. Белорусская атомная электростанция является членом Московского центра организации с апреля 2015 года.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.