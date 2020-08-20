Платформа «Голос» представила итоговый отчет о выборах президента

Источник материала: IT.Tut.by

Платформа «Голос» вместе с платформой «Зубр» и инициативой «Честные люди» представила итоговый отчет о выборах президента Республики Беларусь. Приводим его с некоторыми сокращениями и изменениями.

Краткий вывод для тех, кто не хочет читать длинный текст

Инициативы «Голос», «Зубр» и «Честные люди» подчеркивают, что по результатам полученных и обработанных официальных участковых протоколов и фотографий бюллетеней можно утверждать, что на каждом третьем избирательном участке число бюллетеней за определенного кандидата не совпадает с количеством голосов за него же в итоговом протоколе УИК.

Итоговые данные, озвученные ЦИК, значительно расходятся с официальными данными из участковых протоколов. Официальные данные УИК по голосам, отданным за Светлану Тихановскую, не соответствуют информации, собранной на платформе «Голос».

Как авторы пришли к этому выводу?

Благодаря совместной работе платформ «Голос», «Зубр» и «Честные люди» удалось получить и обработать итоговые протоколы 1310 избирательных участков — из 5767 по всей Беларуси. В официальных протоколах — 1 875 998 избирателей, что составляет 32,2% от 5 818 955 проголосовавших.

Этот отчет отражает данные, полученные после обработки протоколов с 1310 избирательных участков, а также сравнение этих данных с бюллетенями избирателей на платформе «Голос».

Полученные официальные протоколы охватывают все области Беларуси, а также различные населенные пункты — города, поселки, деревни.

«На множестве избирательных участков протоколы не вывешивались комиссиями. Также зафиксировано большое количество участков, где протоколы вывешивались без подписи или где комиссии препятствовали фотосъемке протоколов», — говорится в отчете.





Почему утверждается, что голоса за Тихановскую посчитаны неправильно?

«На участках, по которым у нас есть протоколы, голосов за Светлану Тихановскую в среднем в 13 раз больше, чем на участках, протоколы по которым получить не удалось», — говорится в отчете.

По тем 1310 протоколам, которые удалось получить и обработать, Светлана Тихановская набрала более 81% от итогового количества голосов, озвученных в ее пользу Центризбиркомом — 471 709 из 588 619.

По протоколам, которые получить не удалось, кандидат в президенты должна набрать оставшуюся часть голосов — 116 910.



На множестве избирательных участков протоколы не вывешивались комиссиями. Также зафиксировано большое количество участков, где протоколы вывешивались без подписи или где комиссии препятствовали фотосъемке протоколов.

То есть на оставшихся необработанных участках (4457) за Тихановскую должно было проголосовать в среднем по 26 человек, что выглядит нереалистично, так как на уже обработанных участках за нее голосовало в среднем по 360 человек.

Почему платформа не согласна с официальными результатами?

«На 59% избирательных участков в Минске у Тихановской больше голосов по протоколам, чем на 100% участков в Минске по итоговым данным ЦИК. Это значит, что в действительности за Тихановскую в Минске проголосовало больше людей, чем озвучил ЦИК. И итоговые данные, озвученные Центризбиркомом, никак не связаны с протоколами голосования», — подчеркивают авторы отчета.

Так, согласно официальным итоговым данным ЦИК, в Минске за Тихановскую избиратели отдали 126 861 голос на 731 участке. Были проанализированы официальные протоколы с 432 столичных избирательных участков (59% от общего их числа в Минске). На этих 432 участках за Тихановскую уже проголосовало больше — 132 941 человек.

Данные по Минской области также не совпадают. Согласно ЦИК, за Тихановскую избиратели отдали 115 304 голоса на всех 993 участках Минской области.

При этом на 257 участках, протоколы которых оказались в распоряжении платформы (26% от всех участков Минской области), за Тихановскую отдано 114 553 голоса. Или 99,3% от числа, озвученного ЦИК. То есть на оставшиеся 74% участков остается всего 0,7% голосов за Тихановскую.





Почему Лукашенко не мог набрать 80%?

По результатам ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей Беларуси.

Однако, согласно официальным протоколам УИК с 1310 участков, кандидат Александр Лукашенко набрал около 61,7% голосов, что существенно ниже результата от ЦИК в 80,1%.





Однако учитывая, что на трети избирательных участков были обнаружены расхождения между числом бюллетеней и количеством голосов за того же кандидата в итоговом протоколе УИК, можно предположить, что даже результат в 61,7% не является достоверным.

Сопоставление данных из официальных протоколов УИК с фотографиями бюллетеней на платформе «Голос» привело к обнаружению несоответствий на минимум 440 участках из этих 1310.

Почему «Голос» считает, что не стоит доверять данным ЦИК?

В 1310 официальных протоколах, представленных на платформе, содержатся противоречивые данные.

Согласно официальным данным из итоговых протоколов УИК, на 1115 участках победу одержал Лукашенко и на 195 участках — Тихановская.

На 195 участках, где официально победила Тихановская, она набрала в среднем 56,7% голосов. Лукашенко на этих же участках набрал всего 31,3%.

На 1115 участках, где официально победил Лукашенко, он набрал в среднем 66,6%. Тихановская на этих же участках набрала всего 20,4%.

На оставшиеся 4457 участков приходится 3 942 957 избирателей. Которые, согласно официальным результатам ЦИК, распределились следующим образом: 116 910 голосов — за Светлану Тихановскую и 3 503 283 — за Александра Лукашенко.

«Это значит, если верить ЦИК, то на оставшихся 4457 участках Тихановская набирает в среднем всего 2,97% голосов. Лукашенко же получает фантастические 88,85%. Получается, что (если допустить, что данные ЦИК правдивы) совершенно случайные 1310 протоколов, которые к нам попали, абсолютно уникальны и кардинально отличаются от остальных 4457 протоколов с избирательных участков», — пишут авторы отчета.





Какие итоговые данные на платформе «Голос»?

1 261 127 пользователя зарегистрировались и проголосовали в «Голосе». 1 047 933 — подтвердили выбор номером телефона. И более 550 000 сфотографированных бюллетеня прислали избиратели на платформу по состоянию на 18 августа.

Так, несоответствия были обнаружены на 30% избирательных участков, бюллетени с которых были присланы платформе «Голос», — на этих участках за кандидата Светлану Тихановскую голосов, подтвержденных фотографиями бюллетеней, оказалось больше, чем учтено в протоколах УИК.

Не менее 30% протоколов, участвующих в анализе, признаны недостоверными.

Так, на сайте платформы есть карта. Если какой-то участок отмечен синим, то победа кандидата совпадает в протоколе комиссии и данных «Голоса». Если красным, то голосов за кандидата в «Голосе» больше, чем в официальном протоколе. А если серым, то на участках недостаточно данных для вывода о честности работы избирательных комиссий.





А вот итоги голосования среди пользователей с подтвержденным номером телефона.





Также отметим, что на «зеркале» платформы «Голос» partizan-results.com опубликована карта избирательных участков, где каждый избиратель может увидеть участки, на которых данные из «Голоса» расходятся с официальными данными УИК (фотографии бюллетеней сейчас находятся в процессе публикации и будут добавлены ко всем участкам 21 августа).

Мы подробно рассказали об этом в нашем другом материале .

Какие данные по платформе «Зубр»?

Платформа «Зубр» стала единым местом сбора нарушений от независимых наблюдателей во время избирательной кампании.

На текущий момент на платформе собрано 6532 уникальных сообщения с 1403 участков, которые содержат 3988 фотографий, видео и аудиозаписей и 5955 текстовых описаний.

Несовпадение количества проголосовавших: 822.

Недопуск аккредитованных наблюдателей: 817.

Недопуск на участок: 705.

Ограничение прав наблюдателя: 563.

Несоблюдение сроков вывешивания протокола: 240.

Непрозрачный подсчет: 167.

Принуждение избирателей: 36.

Другое: 3660.

Все нарушения доступны на платформе «Зубр» — в Беларуси сайт недоступен, поэтому на него стоит заходить через VPN.

Другие ссылки: Итоговые протоколы УИК с фото, собранные инициативой «Честные люди» и платформой «Зубр» — здесь . Карта платформы «Голос» со списком участков, где фотографий бюллетеней пришло больше, чем голосов из официальных протоколов — здесь .

Ситуация вокруг платформы «Голос»: краткая справка

6 августа Александр Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах.

«Еще одна тема, которая всплыла, — это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят», — заявил он.

В тот же день глава ЦИК Лидия Ермошина выступила с видеообращением, в котором выразила сожаление, что в нашей стране внедряется «политическая афера под названием интернет-платформа «Голос».

«По сути то, что вам предлагается, — это создание теневого Центризбиркома», — отметила глава ЦИК и назвала платформу «вредным и преступным проектом» .

«Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки. Вот для чего это делается», — выразила свое мнение Ермошина.

Команда проекта ответила главе ЦИК: единственная цель платформы «Голос» — убедиться в достоверности официальных результатов. Это просто сервис, который не агитирует ни за кого из кандидатов и не может исказить результат выборов.

После заявлений Лукашенко и Ермошиной Генпрокуратура посчитала , что онлайн-платформы «Голос» и Zubr.in, которые призывают фотографировать избирательные бюллетени на участках для голосования и отправлять снимки, участвовать в альтернативном подсчете голосов избирателей, занимаются проведением социологических опросов и исследований без аккредитации. За это ее основателям грозит административная ответственность.