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Министр обороны: Мы видим, что сегодня идет вмешательство во внутренние дела нашего государства

01.09.2020 10:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Глава Минобороны Беларуси объявил о начале масштабных тактических учений на гродненском направлении. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства обороны РБ.

В Telegram-канале Министерства обороны РБ отмечается, что в Центре стратегического управления Минобороны министр обороны генерал-майор Виктор Хренин заслушал предложения должностных лиц о проведении мероприятий боевой подготовки.

Глава военного ведомства поставил задачу провести комплексное тактическое учение, в ходе которого войска отработают вопросы подготовки и ведения обороны на Гродненском тактическом направлении.

— Мы видим, что сегодня идет вмешательство во внутренние дела нашего государства. Мы получаем информацию из различных источников, которая не может нас не беспокоить. Прогнозируем развитие различных вариантов. Исходя из этого мною принято решение на проведение комплексного тактического учения с войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении, — прокомментировал «ВоенТВ Беларуси» Виктор Хренин. — Данное решение сегодня ночью доложено главе государства. Им утверждено.

Данное учение будет проходить по теме «ведение обороны и специальных действий» на Гродненском тактическом направлении.

В учении примут участие воинские части механизированных соединений, сил специальных операций, военно-воздушных сил, войск противовоздушной обороны, разведки, радиоэлектронной борьбы, ракетных войск и артиллерии.

Это учение находится на личном контроле главы государства. В ходе учения также предусматривается отмобилизование некоторых воинских частей.

Могу с уверенностью сказать, что вооруженные силы боеготовы. Моральный дух высокий, и мы готовы к выполнению задач.

Главной задачей для нас является сохранение территориальной целостности, суверенитета и независимости нашей страны. И мы эту задачу выполним. Мы все белорусы, это наша земля, и мы ее никому не отдадим.

 
 
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Глава Минобороны Беларуси объявил о начале масштабных тактических учений на гродненском направлении. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства обороны РБ.
 
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