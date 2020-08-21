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Витебские айтишники вышли на улицу в поддержку митингующих

21.08.2020 19:17 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 21 авг – Sputnik. Витебские IT-специалисты в течение недели выходят к обочине проезжей части около офиса в котором работают, чтобы поддержать протестующих горожан и выказать поддержку бастующим заводчанам.

"Мы вышли, чтобы высказать свою гражданскую позицию, в основном здесь стоят работники IT-сферы, но в последнее время к нам начали присоединяться и обычные горожане", - сообщил Sputnik один из участников акции Игорь.

© CC0 / Pixabay / Skitterphoto
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Проводят акции айтишники 45 минут - во время своего обеденного перерыва, причем некоторые приезжают из других концов города, поскольку сейчас работают удаленно. Проводят мероприятия работники нескольких витебских фирм.

Как отметили айтишники, руководство не запрещало им участвовать в акциях протеста, лишь попросило предупредить об этом, чтобы можно было скоординировать рабочий процесс в случае непредвиденных ситуаций.

"В первый день нас вышло около 80 человек, а так ежедневно в акциях принимает участие чуть более 30 единомышленников. Остальные коллеги нам выказывают поддержку, но выходить не решаются", - отметил Игорь.

По словам собеседника, айтишники будут проводить акции, пока на них выходит хотя бы более одного участника или не исчезнет необходимость их проводить.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Представители IT-сферы выходят на митинг ежедневно в свой обеденный перерыв, чтобы не нарушать рабочий процесс.
 
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