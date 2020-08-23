«По требованию госорганов». А1 пояснил, откуда сегодня проблемы с интернетом в Минске

Источник материала: IT.Tut.by

Вечером 23 августа в Минске возникли проблемы с доступом в Сеть через мобильный интернет у всех трех операторов. Один из них, А1, пояснил, в чем причина. Позже похожий комментарий дал и МТС.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

— Уважаемые абоненты! С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов города Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных, — прокомментировали в компании. — О восстановлении корректного доступа к услуге будет сообщено дополнительно. Приносим извинения и надеемся на скорое восстановление обслуживания.

Такое же сообщение появилось и на сайте оператора .

«По состоянию на 20.42 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме», — добавили в А1.

Добавлено. 24 августа МТС дал комментарий по поводу произошедшего:

— Во второй половине дня 23 августа в связи с большим количеством абонентов на некоторых улицах Минска специалисты МТС зафиксировали повышенную нагрузку на сеть, которая превысила стандартную пропускную способность инфраструктуры сети на этих территориях, и связанное с этим снижение качества работы интернет-сервисов у абонентов.

Кроме того, в рамках проводившихся уполномоченными государственными органами мероприятий по обеспечению национальной безопасности, в течение более полутора часов был ограничен доступ к сети интернет, что могло приводить к снижению качества работы сервисов у абонентов.

На данный момент сеть работает в штатном режиме. Выражаем сожаление о сложившейся ситуации.

Напомним, что проблемы с мобильным интернетом начались 23 августа около 18.35. Пользователи всех трех операторов — А1, МТС и life:) — из разных частей города стали сообщать, что мобильный интернет либо полностью отсутствует, либо работает с серьезными перебоями.

С проводным фиксированным интернетом серьезных проблем на момент публикации материала нет.

В Минске сегодня проходит многотысячный «Марш свободы». Почитать, что происходит прямо сейчас, можно здесь .

Напомним, что с 9 по 11 августа наблюдались серьезные проблемы с доступом в Сеть как по мобильному, так и фиксированному интернету в Беларуси.

10 августа Александр Лукашенко заявил , что интернет в Беларуси отключают «из-за границы», а не по инициативе властей. Ситуацию также прокомментировали в «Белтелекоме». Там сказали, что с 8 августа отмечают «значительный рост трафика, поступающего с внешних IP-сетей из-за пределов Беларуси» и что «фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы «Белтелекома», что в конечном счете приводит к затруднениям с доступом в Сеть.

Как тогда сообщил Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты, DDoS-атаки на белорусские интернет-ресурсы продолжаются. НЦОТ 10 августа написал у себя на сайте, что «отмечает рост вредоносного трафика, поступающего из-за пределов Республики Беларусь с внешних IP-сетей», и что «для противодействия сетевым атакам на сети НЦОТ установлено оборудование анти-DDoS, однако значительные перегрузки привели к частичному выходу его из строя, вследствие чего произошло ухудшение доступа абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети Интернет».

Ранним утром 12 августа доступ в Сеть на территории Беларуси был практически полностью восстановлен.