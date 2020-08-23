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«По требованию госорганов». А1 пояснил, откуда сегодня проблемы с интернетом в Минске
01.09.2020 10:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Вечером 23 августа в Минске возникли проблемы с доступом в Сеть через мобильный интернет у всех трех операторов. Один из них, А1, пояснил, в чем причина. Позже похожий комментарий дал и МТС.
— Уважаемые абоненты! С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов города Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных, — прокомментировали в компании. — О восстановлении корректного доступа к услуге будет сообщено дополнительно. Приносим извинения и надеемся на скорое восстановление обслуживания.
Такое же сообщение появилось и на
«По состоянию на 20.42 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме», — добавили в А1.
Добавлено. 24 августа МТС дал
— Во второй половине дня 23 августа в связи с большим количеством абонентов на некоторых улицах Минска специалисты МТС зафиксировали повышенную нагрузку на сеть, которая превысила стандартную пропускную способность инфраструктуры сети на этих территориях, и связанное с этим снижение качества работы интернет-сервисов у абонентов.
Кроме того, в рамках проводившихся уполномоченными государственными органами мероприятий по обеспечению национальной безопасности, в течение более полутора часов был ограничен доступ к сети интернет, что могло приводить к снижению качества работы сервисов у абонентов.
На данный момент сеть работает в штатном режиме. Выражаем сожаление о сложившейся ситуации.
Напомним, что проблемы с мобильным интернетом начались 23 августа около 18.35. Пользователи всех трех операторов — А1, МТС и life:) — из разных частей города стали сообщать, что мобильный интернет либо полностью отсутствует, либо работает с серьезными перебоями.
С проводным фиксированным интернетом серьезных проблем на момент публикации материала нет.
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Напомним, что с 9 по 11 августа наблюдались серьезные проблемы с доступом в Сеть как по мобильному, так и фиксированному интернету в Беларуси.
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Вечером 23 августа в Минске возникли проблемы с доступом в Сеть через мобильный интернет у всех трех операторов. Один из них, А1, пояснил, в чем причина. Позже...
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