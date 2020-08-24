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Шойгу: созданные в России научные роты начали давать результаты
24.08.2020 09:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг – Sputnik. Научные роты, созданные несколько лет назад в Вооруженных силах России, начали давать результаты, заявил министр обороны РФ.
© Sputnik / Григорий Сысоев
"В этом году мы вышли на очень неплохой результат по молодым ученым, молодым конструкторам. Это касается наших научных рот. Это тот задел, который был сделан четыре-пять лет назад. Сегодня он начинает давать результат", - сказал Шойгу в понедельник в эфире телеканала "Звезда".
По словам министра, ставка на молодых людей, у которых есть талант к научной работе и изобретательству при формировании научных рот, сейчас стала давать результат.
В частности, отметил Шойгу, молодые ученые "сделали свой двигатель, который работает на трех видах топлива, который может применяться в разных образцах техники".
"Это также оборудование по проведению анализа, фактически в постоянном режиме, оборудования самолетов, оптические системы прицеливания и многое другое", - сказал Шойгу.
Ранее в рамках весенней призывной кампании в научные и научно-производственные роты Вооруженных сил России отправились служить более 450 призывников. Отбор велся среди наиболее талантливых выпускников профильных вузов.
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Молодые ученые создали свой двигатель, который работает на трех видах топлива и может применяться в разных образцах техники.
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