Шойгу: созданные в России научные роты начали давать результаты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Научные роты, созданные несколько лет назад в Вооруженных силах России, начали давать результаты, заявил министр обороны РФ.

"В этом году мы вышли на очень неплохой результат по молодым ученым, молодым конструкторам. Это касается наших научных рот. Это тот задел, который был сделан четыре-пять лет назад. Сегодня он начинает давать результат", - сказал Шойгу в понедельник в эфире телеканала "Звезда".

По словам министра, ставка на молодых людей, у которых есть талант к научной работе и изобретательству при формировании научных рот, сейчас стала давать результат.

В частности, отметил Шойгу, молодые ученые "сделали свой двигатель, который работает на трех видах топлива, который может применяться в разных образцах техники".

"Это также оборудование по проведению анализа, фактически в постоянном режиме, оборудования самолетов, оптические системы прицеливания и многое другое", - сказал Шойгу.

Ранее в рамках весенней призывной кампании в научные и научно-производственные роты Вооруженных сил России отправились служить более 450 призывников. Отбор велся среди наиболее талантливых выпускников профильных вузов.

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