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В Бресте на стройке погиб 25-летний монтажник
Источник материала: Tut.by
Следователи устанавливают обстоятельства гибели 25-летнего монтажника в Бресте, сообщает
Несчастный случай произошел 29 ноября. 25-летний монтажник строительных сооружений монтировал крышу строительного участка одного из предприятий областного центра. Во время работы он сорвался и упал с высоты более 10 метров.
Мужчина погиб.
Выяснилось, что у монтажника был страховочный пояс, но во время работы он его не использовал.
Мужчина работал на объекте по договору субподряда.
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Парень сорвался с высоты более десяти метров.
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