В Бресте на стройке погиб 25-летний монтажник

Источник материала: Tut.by

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 25-летнего монтажника в Бресте, сообщает Следственный комитет .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Несчастный случай произошел 29 ноября. 25-летний монтажник строительных сооружений монтировал крышу строительного участка одного из предприятий областного центра. Во время работы он сорвался и упал с высоты более 10 метров.

Мужчина погиб.

Выяснилось, что у монтажника был страховочный пояс, но во время работы он его не использовал.

Мужчина работал на объекте по договору субподряда.