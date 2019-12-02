В Великобритании автомобиль въехал в группу школьников: 12-летний мальчик погиб

Источник материала: Tut.by

В Великобритании водитель автомобиля въехал в группу школьников, один из них погиб. Об этом сообщается в Twitter полиции графства Эссекс.

По данным ведомства, инцидент произошел в британском городе Лоусон около 15.20 (18.20 мнск) 2 декабря. В группу школьников врезался серебристый Ford KA, после чего водитель автомобиля скрылся с места происшествия. По данным полиции, в результате инцидента погиб 12-летний мальчик, еще шесть человек получили травмы. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Позже в полиции графства сообщили, что сотрудники правоохранительных органов арестовали подозреваемого в наезде. Им оказался 51-летний местный житель.

A 51-year-old man from #Loughton has been arrested on suspicion of a number of offences including murder and attempted murder. We would like to thank anyone who shared our media appeal. Read our full update here: https://t.co/HI457LBQxT https://t.co/4suZ6G476J — Essex Police (@EssexPoliceUK) December 2, 2019

В июле этого года в районе Баттерси в Лондоне автомобиль въехал в группу людей, выходивших из расположенного поблизости отеля. В результате инцидента семь человек получили ранения.