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В Великобритании автомобиль въехал в группу школьников: 12-летний мальчик погиб

03.12.2019 06:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Великобритании водитель автомобиля въехал в группу школьников, один из них погиб. Об этом сообщается в Twitter полиции графства Эссекс.

По данным ведомства, инцидент произошел в британском городе Лоусон около 15.20 (18.20 мнск) 2 декабря. В группу школьников врезался серебристый Ford KA, после чего водитель автомобиля скрылся с места происшествия. По данным полиции, в результате инцидента погиб 12-летний мальчик, еще шесть человек получили травмы. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Позже в полиции графства сообщили, что сотрудники правоохранительных органов арестовали подозреваемого в наезде. Им оказался 51-летний местный житель.

В июле этого года в районе Баттерси в Лондоне автомобиль въехал в группу людей, выходивших из расположенного поблизости отеля. В результате инцидента семь человек получили ранения.

 
 
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В группу школьников врезался серебристый Ford KA, после чего водитель автомобиля скрылся с места происшествия.
 
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