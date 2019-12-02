В Бресте мама нашла в кроватке новорожденного сына без признаков жизни

Источник материала: Tut.by

Следователи устанавливают обстоятельства смерти новорожденного ребенка в Бресте, сообщает СК.

Утром 2 декабря в милицию поступило сообщение о смерти младенца.

Установлено, что около полуночи жительница Бреста уложила своего новорожденного ребенка спать. Около 8.00 женщина пришла покормить сына и обнаружила его в кроватке без признаков жизни.

Приехавшие по вызову матери медики констатировали смерть младенца.

Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.