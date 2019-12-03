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В Лондоне горит отель – в тушении заняты 100 пожарных
04.12.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Около 100 пожарных тушат крупное возгорание в пятиэтажном отеле в районе Брентфорд на западе Лондона. Об этом сообщает британская газета
Возгорание было зафиксировано в ночь на 4 декабря в складском помещении рядом с отелем, затем пламя распространилось на гостиницу. Около 160 постояльцев и работников отеля были эвакуированы. По предварительным данным, никто из них не пострадал.
Пожарные — 15 расчетов — продолжают бороться с огнем. Локализовать возгорание пока не удалось, район происшествия сильно задымлен. Причины инцидента выясняются.
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Около 100 пожарных тушат крупное возгорание в пятиэтажном отеле в районе Брентфорд на западе Лондона. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph. Возгорание...
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