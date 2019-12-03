﻿ В Лондоне горит отель – в тушении заняты 100 пожарных. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лондоне горит отель – в тушении заняты 100 пожарных

04.12.2019 — ЧП | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Лондоне горит отель – в тушении заняты 100 пожарных

Около 100 пожарных тушат крупное возгорание в пятиэтажном отеле в районе Брентфорд на западе Лондона. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Возгорание было зафиксировано в ночь на 4 декабря в складском помещении рядом с отелем, затем пламя распространилось на гостиницу. Около 160 постояльцев и работников отеля были эвакуированы. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

Пожарные — 15 расчетов — продолжают бороться с огнем. Локализовать возгорание пока не удалось, район происшествия сильно задымлен. Причины инцидента выясняются.

https://www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 100 пожарных тушат крупное возгорание в пятиэтажном отеле в районе Брентфорд на западе Лондона. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph. Возгорание...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
«Зацеперы» из Могилева прокатились на поезде в России, похвастались этим в интернете - и их нашли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика