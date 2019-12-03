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«Зацеперы» из Могилева прокатились на поезде в России, похвастались этим в интернете - и их нашли
Источник материала: Tut.by
Двое молодых могилевчан самовольно проехали на грузовом поезде в России,
Видео, на котором два могилевчанина на высокой скорости запрыгивают на грузовой поезд и едут внутри вагона, увидел в интернете «неравнодушный гражданин». И даже, похоже, отправил его электронным обращением в Могилевский отдел внутренних дел на транспорте.
Нарушителей нашли и оштрафовали.
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