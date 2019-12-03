«Зацеперы» из Могилева прокатились на поезде в России, похвастались этим в интернете - и их нашли

Источник материала: Tut.by

Двое молодых могилевчан самовольно проехали на грузовом поезде в России, пишет Mogilevnews.by. Они сняли об этом видео и выложили в интернет — по ролику нарушителей и нашли.

Видео, на котором два могилевчанина на высокой скорости запрыгивают на грузовой поезд и едут внутри вагона, увидел в интернете «неравнодушный гражданин». И даже, похоже, отправил его электронным обращением в Могилевский отдел внутренних дел на транспорте.

Нарушителей нашли и оштрафовали.