Восемь эпизодов краж: в Борисове задержали домушника со стажем

Источник материала: Единство

Задержать домушника борисовским сыщикам удалось на минувшей неделе. Накануне мужчина успел совершить очередную кражу из частного дома в деревне Остров Борисовского района.

В тот день, 25 ноября, в оперативно-дежурную службу поступил звонок от взволнованной жительницы сельского населенного пункта. Женщина сообщила о краже: неизвестный, разбив стекло на первом этаже, проник в дом, где похитил ювелирные изделия, дорогостоящий алкоголь, 100 долларов, 120 евро, а также различные продукты питания. Материальный ущерб составил более 2300 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники вышли на след 41-летнего жителя районного центра, который ранее 9 раз был судим за имущественные преступления.

Что примечательно, местами совершения краж злоумышленника становились населенные пункты по маршруту следования электрички Минск-Орша. Именно таким способом мужчина добирался в очередную точку назначения. На счету фигуранта кражи из частных домовладений в д. Остров, д. Новосады, пос. Крупский. В настоящий момент установлено восемь эпизодов.

По признанию мужчины на совершение краж его подтолкнули временные финансовые трудности. Похищенные деньги фигурант тратил на погашение своих долговых обязательств и личные нужды, а иное краденое реализовывал, чтобы тем самым подзаработать.

В отношении борисовчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 «Кража» УК Республики Беларусь. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

ГИОС Борисовского РУВД