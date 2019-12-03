﻿ Восемь эпизодов краж: в Борисове задержали домушника со стажем. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Восемь эпизодов краж: в Борисове задержали домушника со стажем

04.12.2019 — ЧП | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Задержать домушника борисовским сыщикам удалось на минувшей неделе. Накануне мужчина успел совершить очередную кражу из частного дома в деревне Остров Борисовского района.

В тот день, 25 ноября, в оперативно-дежурную службу поступил звонок от взволнованной жительницы сельского населенного пункта. Женщина сообщила о краже: неизвестный, разбив стекло на первом этаже, проник в дом, где похитил ювелирные изделия, дорогостоящий алкоголь, 100 долларов, 120 евро, а также различные продукты питания. Материальный ущерб составил более 2300 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники вышли на след 41-летнего жителя районного центра, который ранее 9 раз был судим за имущественные преступления.

Что примечательно, местами совершения краж злоумышленника становились населенные пункты по маршруту следования электрички Минск-Орша. Именно таким способом мужчина добирался в очередную точку назначения. На счету фигуранта кражи из частных домовладений в д. Остров, д. Новосады, пос. Крупский. В настоящий момент установлено восемь эпизодов.

По признанию мужчины на совершение краж его подтолкнули временные финансовые трудности. Похищенные деньги фигурант тратил на погашение своих долговых обязательств и личные нужды, а иное краденое реализовывал, чтобы тем самым подзаработать.

В отношении борисовчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 «Кража» УК Республики Беларусь. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

ГИОС Борисовского РУВД

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители задержали 41-летнего борисовчанина, причастного к кражам из частных домов, совершенных в Борисовском и Крупском регионах с мая по ноябрь текущего...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Лондоне горит отель – в тушении заняты 100 пожарных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика