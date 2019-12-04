|
Пожар в колледже в Одессе: погибла 17-летняя студентка, 26 человек пострадали, около 10 пропали
Источник материала: Tut.by
Утром 4 декабря на третьем этаже учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса случился серьезный пожар. В результате погибла 17-летняя девушка, еще 26 человек пострадали. 5 и 6 декабря в городе объявили днями траура.
Спасателям о пожаре сообщили около 10 утра по местному времени (11 по минскому). Локализовать пожар на площади около 4 тысяч квадратных метров удалось только к 14 часам,
Погибла 17-летняя студентка колледжа, сообщает
Причина пожара устанавливается. Возбуждено
Видео: ГСЧС Украины
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 4 декабря на третьем этаже учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса случился серьезный пожар. В результате...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)