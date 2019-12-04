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Пожар в колледже в Одессе: погибла 17-летняя студентка, 26 человек пострадали, около 10 пропали

04.12.2019 23:26 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 4 декабря на третьем этаже учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса случился серьезный пожар. В результате погибла 17-летняя девушка, еще 26 человек пострадали. 5 и 6 декабря в городе объявили днями траура.


Фото: ГСЧС Украины

Спасателям о пожаре сообщили около 10 утра по местному времени (11 по минскому). Локализовать пожар на площади около 4 тысяч квадратных метров удалось только к 14 часам, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Из здания эвакуировали людей.


Фото: ГСЧС Украины

Погибла 17-летняя студентка колледжа, сообщает 112.ua. Девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от огня, от многочисленных травм она скончалась в реанимации. 26 человек доставлены в больницы, 15 из них — несовершеннолетние студенты колледжа, 4 учителя и 6 спасателей. Кроме того, неизвестно местонахождение 10 человек, которые, предположительно, находились в здании во время пожара.


Фото: ГСЧС Украины

Причина пожара устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении установленных требований пожарной безопасности.

Видео: ГСЧС Украины

 
 
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Утром 4 декабря на третьем этаже учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса случился серьезный пожар. В результате...
 
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