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Стрельба базе ВМС США на Гавайях: трое раненых, стрелок застрелился

05.12.2019 06:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неизвестный открыл огонь в среду на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, три человека получили ранения, злоумышленник застрелился. Об этом сообщил местный телеканал Hawaii News.

По предварительным данным, все пострадавшие являются гражданскими лицами. Двое из них в тяжелом состоянии.

База находится недалеко от города Гонолулу (штат Гавайи). Из-за произошедшего доступ на ее территорию был закрыт.

Причины случившегося и личность нападавшего не сообщаются.

 
 
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Причины случившегося и личность нападавшего не сообщаются.
 
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