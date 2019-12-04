|
Стрельба базе ВМС США на Гавайях: трое раненых, стрелок застрелился
Источник материала: Tut.by
Неизвестный открыл огонь в среду на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, три человека получили ранения, злоумышленник застрелился. Об этом сообщил местный телеканал
По предварительным данным, все пострадавшие являются гражданскими лицами. Двое из них в тяжелом состоянии.
База находится недалеко от города Гонолулу (штат Гавайи). Из-за произошедшего доступ на ее территорию был закрыт.
Причины случившегося и личность нападавшего не сообщаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причины случившегося и личность нападавшего не сообщаются.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)