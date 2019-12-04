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У мужчины украли овец и съели. Кости и шкуры животных закопали

05.12.2019 — ЧП | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

У мужчины украли овец и съели. Кости и шкуры животных закопали

Неприятная ситуация произошла с жителем Лидского района.

По информации УВД облисполкома, мужчина вывел двух домашних овец на выпас, а когда пришел вечером их забирать, то животных не обнаружил. 
 
Оказалось, что днем на это же пастбище пришел ранее судимый мужчина из соседней деревни. Данный гражданин со знакомыми принял решение украсть овец, чтобы потом их не продать, а съесть. Что и было сделано. Спустя несколько недель правоохранители вышли на человека, который совершил кражу, было установлено и место, где закопали шкуры и кости парнокопытных. Ущерб, причиненный хозяину животных, составил 400 рублей.
 
Противоправному поведению подозреваемого дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подобные деяния предусмотрена по статье «Кража».
 
УВД Гродненского облисполкома.
 
 
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Неприятная ситуация произошла с жителем Лидского района. По информации УВД облисполкома, мужчина вывел двух домашних овец на выпас, а когда пришел вечером их...
 
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