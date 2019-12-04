У мужчины украли овец и съели. Кости и шкуры животных закопали

Неприятная ситуация произошла с жителем Лидского района.

По информации УВД облисполкома, мужчина вывел двух домашних овец на выпас, а когда пришел вечером их забирать, то животных не обнаружил.

Оказалось, что днем на это же пастбище пришел ранее судимый мужчина из соседней деревни. Данный гражданин со знакомыми принял решение украсть овец, чтобы потом их не продать, а съесть. Что и было сделано. Спустя несколько недель правоохранители вышли на, было установлено и место, где закопали шкуры и кости парнокопытных. Ущерб, причиненный хозяину животных, составил 400 рублей.