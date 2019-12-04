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Похищение девушки в Бресте: расследование уголовного дела завершено

05.12.2019 17:26 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как сообщалось ранее, утром 30 сентября текущего года на линию 102 поступило сообщение о похищении девушки у одного из домов в Бресте.

Похищение девушки в Бресте: расследование уголовного дела завершено

В результате проведения плана «Перехват» сотрудниками милиции в Жабинковском районе был обнаружен автомобиль, на котором увезли брестчанку. Там же правоохранителями были найдены водитель автомобиля, 29-летний мужчина, и потерпевшая.

Похищение девушки в Бресте: расследование уголовного дела завершено

Проведенным предварительным расследованием установлено, что обвиняемый, находясь вблизи одного из домов по ул. Московской в Бресте, вопреки воле 21-летней жительницы областного центра, с применением силы поместил ее в багажник автомобиля «Фольксваген».

Желая пресечь противоправные действия мужчины, к автомобилю подошел дворник, который стал на пути автомобиля и препятствовал выезду, однако сделать это ему не удалось, поскольку обвиняемый стал двигаться в сторону мужчины, толкая его автомобилем.

Похищение девушки в Бресте: расследование уголовного дела завершено

После этого мужчина увез потерпевшую на территорию Жабинковского района. Находясь в д.Бусни, после остановки транспортного средства женщина выбралась из багажника и попыталась скрыться. В это время обвиняемый нанес ей не менее двух ударов битой в голову, в результате чего причинил телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких.

Похищение девушки в Бресте: расследование уголовного дела завершено

Следователями действия обвиняемого квалифицированы по п. 7 ч. 2 ст. 182 (похищение человека), п. 2 ч. 2 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), ч. 1 ст. 366 (насилие в отношении лица, выполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Похищение девушки в Бресте: расследование уголовного дела завершено

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Похищение девушки в Бресте: расследование уголовного дела завершено

Официальный представитель УСК по
Брестской области Дмитрий Иванюк

 
Теги: Брест
 
 
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  Как сообщалось ранее, утром 30 сентября текущего года на линию 102 поступило сообщение о похищении девушки у одного из домов в Бресте. В результате проведения...
 
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