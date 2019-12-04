Похищение девушки в Бресте: расследование уголовного дела завершено

Источник материала: Виртуальный Брест

Как сообщалось ранее , утром 30 сентября текущего года на линию 102 поступило сообщение о похищении девушки у одного из домов в Бресте.





В результате проведения плана «Перехват» сотрудниками милиции в Жабинковском районе был обнаружен автомобиль, на котором увезли брестчанку. Там же правоохранителями были найдены водитель автомобиля, 29-летний мужчина, и потерпевшая.





Проведенным предварительным расследованием установлено, что обвиняемый, находясь вблизи одного из домов по ул. Московской в Бресте, вопреки воле 21-летней жительницы областного центра, с применением силы поместил ее в багажник автомобиля «Фольксваген».

Желая пресечь противоправные действия мужчины, к автомобилю подошел дворник, который стал на пути автомобиля и препятствовал выезду, однако сделать это ему не удалось, поскольку обвиняемый стал двигаться в сторону мужчины, толкая его автомобилем.





После этого мужчина увез потерпевшую на территорию Жабинковского района. Находясь в д.Бусни, после остановки транспортного средства женщина выбралась из багажника и попыталась скрыться. В это время обвиняемый нанес ей не менее двух ударов битой в голову, в результате чего причинил телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких.





Следователями действия обвиняемого квалифицированы по п. 7 ч. 2 ст. 182 (похищение человека), п. 2 ч. 2 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), ч. 1 ст. 366 (насилие в отношении лица, выполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.





Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.





Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк