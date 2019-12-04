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Жители Брестского района нашли в лесу более 200 патронов

05.12.2019 15:24 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестский РОВД обратились мужчины, которые сообщили, что в лесу нашли патроны. Находку они обнаружили осенью во время сбора грибов. Житель д.Збунин в лесном массиве недалеко от деревни наткнулся на 228 патронов, предположительно периода Великой Отечественной войны, а житель д.Богданы в лесу вблизи населенного пункта нашел 8 патронов.

Жители Брестского района нашли в лесу более 200 патронов

Мужчины добровольно выдали обнаруженное. Для установления пригодности для стрельбы патронов была назначена баллистическая экспертиза.

Согласно выводам эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз 228 патронов являются винтовочными, из которых 4 пригодны для стрельбы, остальные значительно поражены коррозией. Во втором случае 8 патронов являются боеприпасами к охотничьему оружию 12-го калибра, пригодными для стрельбы.

Эксперты напоминают, что в случае обнаружения боеприпасов, в том числе и со следами коррозии, на приусадебных участках, во дворе дома необходимо сообщить о находке в правоохранительные органы. Несмотря на визуальную непригодность, боеприпасы представляют опасность для жизни и здоровья человека.

Татьяна Коток, управление Государственного
комитета судебных экспертиз по Брестской области

 
 
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  В Брестский РОВД обратились мужчины, которые сообщили, что в лесу нашли патроны. Находку они обнаружили осенью во время сбора грибов. Житель д.Збунин в лесном...
 
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