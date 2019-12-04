Жители Брестского района нашли в лесу более 200 патронов

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестский РОВД обратились мужчины, которые сообщили, что в лесу нашли патроны. Находку они обнаружили осенью во время сбора грибов. Житель д.Збунин в лесном массиве недалеко от деревни наткнулся на 228 патронов, предположительно периода Великой Отечественной войны, а житель д.Богданы в лесу вблизи населенного пункта нашел 8 патронов.





Мужчины добровольно выдали обнаруженное. Для установления пригодности для стрельбы патронов была назначена баллистическая экспертиза.

Согласно выводам эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз 228 патронов являются винтовочными, из которых 4 пригодны для стрельбы, остальные значительно поражены коррозией. Во втором случае 8 патронов являются боеприпасами к охотничьему оружию 12-го калибра, пригодными для стрельбы.

Эксперты напоминают, что в случае обнаружения боеприпасов, в том числе и со следами коррозии, на приусадебных участках, во дворе дома необходимо сообщить о находке в правоохранительные органы. Несмотря на визуальную непригодность, боеприпасы представляют опасность для жизни и здоровья человека.

Татьяна Коток, управление Государственного

комитета судебных экспертиз по Брестской области