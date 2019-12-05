В одесском колледже после пожара обнаружили еще одну погибшую. 13 человек пока так и не нашли

Источник материала: Tut.by

На месте пожара в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 6 декабря под обломками найдено тело женщины, сообщает Нацполиция Украины.



Фото: ГСЧС Украины

Тело взрослой женщины без признаков жизни правоохранители нашли под обломками конструкций здания. Полицейские устанавливают ее личность. Силовики со ссылкой на медиков сообщили о смерти одной из пострадавших во время пожара — сотрудницы колледжа.

По данным полиции, продолжаются поиски еще 13 человек. Как сообщалось ранее, во время пожара погибла 17-летняя студентка колледжа, девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от огня. Во время тушения огня пострадали 5 спасателей. Одного из них сбила с лестницы выпрыгнувшая студентка. Они оба упали вниз, проломив крышу пристройки. Девушку спасти не удалось, пожарный в тяжелом состоянии, сообщает «Думская» .

Всего 26 пострадавших доставили в больницу, а о местонахождении более 10 человек ничего не было известно, предположительно, они находились в здании во время пожара.