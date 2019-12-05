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В одесском колледже после пожара обнаружили еще одну погибшую. 13 человек пока так и не нашли
Источник материала: Tut.by
На месте пожара в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 6 декабря под обломками найдено тело женщины,
Тело взрослой женщины без признаков жизни правоохранители нашли под обломками конструкций здания. Полицейские устанавливают ее личность. Силовики со ссылкой на медиков сообщили о смерти одной из пострадавших во время пожара — сотрудницы колледжа.
По данным полиции, продолжаются поиски еще 13 человек. Как сообщалось ранее, во время пожара
Всего 26 пострадавших доставили в больницу, а о местонахождении более 10 человек ничего не было известно, предположительно, они находились в здании во время пожара.
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На месте пожара в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 6 декабря под обломками найдено тело женщины.
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