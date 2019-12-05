ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В одесском колледже после пожара обнаружили еще одну погибшую. 13 человек пока так и не нашли

06.12.2019 00:20 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На месте пожара в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 6 декабря под обломками найдено тело женщины, сообщает Нацполиция Украины.


Фото: ГСЧС Украины

Тело взрослой женщины без признаков жизни правоохранители нашли под обломками конструкций здания. Полицейские устанавливают ее личность. Силовики со ссылкой на медиков сообщили о смерти одной из пострадавших во время пожара — сотрудницы колледжа.

По данным полиции, продолжаются поиски еще 13 человек. Как сообщалось ранее, во время пожара погибла 17-летняя студентка колледжа, девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от огня. Во время тушения огня пострадали 5 спасателей. Одного из них сбила с лестницы выпрыгнувшая студентка. Они оба упали вниз, проломив крышу пристройки. Девушку спасти не удалось, пожарный в тяжелом состоянии, сообщает «Думская».

Всего 26 пострадавших доставили в больницу, а о местонахождении более 10 человек ничего не было известно, предположительно, они находились в здании во время пожара.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте пожара в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 6 декабря под обломками найдено тело женщины.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Похищение девушки в Бресте: расследование уголовного дела завершено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика