Брестские и гомельские оперативники задержали вора-рецидивиста

Источник материала: Виртуальный Брест

Ранее неоднократно судимый 25-летний пинчанин приехал в Брест для привычного для него занятия – краж.





Вначале через окно он проник в дом 38-летней местной жительницы, находившейся на работе. Там похитил мобильный телефон с зарядными устройствами, портативную колонку, наушники и три серебряных изделия. Причиненный ущерб составил более 600 белорусских рублей.





Спустя два дня по аналогичной схеме он совершил кражу в другом частном доме. Пока хозяйка находилась у знакомых, из помещения были похищены деньги, техника и драгоценности на общую сумму свыше 9.000 рублей.

После этого молодой человек отправился гостить к приятелю в Гомель. Там-то оперативники его и задержали 4 декабря. В рюкзаке находились похищенные вещи.

⚠️ В настоящее время фигурант задержан и водворен в ИВС Ленинского РОВД Бреста. Проводятся мероприятия по установлению его возможной причастности к совершению аналогичных преступлений. Правовую оценку действиям мужчины дадут следователи.