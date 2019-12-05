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Брестские и гомельские оперативники задержали вора-рецидивиста из Пинска (видео)
06.12.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Спустя два дня по аналогичной схеме он совершил кражу в другом частном доме. Пока хозяйка находилась у знакомых, из помещения были похищены деньги, техника и драгоценности на общую сумму свыше 9 000 рублей.
После этого молодой человек отправился гостить к приятелю в Гомель. Там оперативники его и задержали 4 декабря. В рюкзаке находились похищенные вещи. В настоящее время фигурант задержан и водворен в ИВС Ленинского РОВД Бреста. Проводятся мероприятия по установлению его возможной причастности к совершению аналогичных преступлений. Правовую оценку действиям мужчины дадут следователи.
Фото и видео МВД Беларуси
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