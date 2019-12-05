Брестские и гомельские оперативники задержали вора-рецидивиста из Пинска (видео)

Источник материала: Полесская правда



Подробности задержания корреспонденту pinsknews.by сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова:





– Ранее неоднократно судимый 25-летний пинчанин приехал в Брест для привычного для него занятия – краж. Вначале через окно он проник в дом 38-летней местной жительницы, находившейся на работе. Там похитил мобильный телефон с зарядными устройствами, портативную колонку, наушники и три серебряных ювелирных изделия. Причиненный ущерб составил более 600 белорусских рублей.

Спустя два дня по аналогичной схеме он совершил кражу в другом частном доме. Пока хозяйка находилась у знакомых, из помещения были похищены деньги, техника и драгоценности на общую сумму свыше 9 000 рублей.

После этого молодой человек отправился гостить к приятелю в Гомель. Там оперативники его и задержали 4 декабря. В рюкзаке находились похищенные вещи. В настоящее время фигурант задержан и водворен в ИВС Ленинского РОВД Бреста. Проводятся мероприятия по установлению его возможной причастности к совершению аналогичных преступлений. Правовую оценку действиям мужчины дадут следователи.

Фото и видео МВД Беларуси

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