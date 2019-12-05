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В Ошмянах в своем автомобиле найден мертвым сотрудник милиции

06.12.2019 15:15 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ошмянах вечером пятого декабря в своем автомобиле был найдет мертвым 34-летний оперуполномоченный местного РОВД. Сейчас СК по этому факту проводит проверку.

 — Труп сотрудника Ошмянского РОВД был обнаружен около 20 часов вечера в личном автомобиле. Предварительно установлено, что смерть не связана с исполнением служебных обязанностей, — сообщил TUT.BY официальный представитель УВД области Евгений Дудко.

— Установлено, что гибель мужчины не носит криминальный характер. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, — рассказала TUT.BY официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

 
 
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Сейчас Следственный комитет по данному факту проводит проверку.
 
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