В Ошмянах в своем автомобиле найден мертвым сотрудник милиции

Источник материала: Tut.by

В Ошмянах вечером пятого декабря в своем автомобиле был найдет мертвым 34-летний оперуполномоченный местного РОВД. Сейчас СК по этому факту проводит проверку.

— Труп сотрудника Ошмянского РОВД был обнаружен около 20 часов вечера в личном автомобиле. Предварительно установлено, что смерть не связана с исполнением служебных обязанностей, — сообщил TUT.BY официальный представитель УВД области Евгений Дудко.

— Установлено, что гибель мужчины не носит криминальный характер. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, — рассказала TUT.BY официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.