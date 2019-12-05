﻿ На базе ВМС США во Флориде произошла стрельба. Ранены 11 человек, нападавший убит. 21.by
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На базе ВМС США во Флориде произошла стрельба. Ранены 11 человек, нападавший убит

06.12.2019 17:36 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На базе ВМС США в Пенсаколе, штат Флорида, преступник открыл стрельбу. Ранены одиннадцать человек, нападавший убит, сообщает Associated Press.

Никаких подробностей о личности стрелявшего и о том, в каком состоянии находятся пострадавшие, пока не сообщается.

На базе в Пенсаколе служат более 16 тысяч военных и 7,4 тысячи гражданских специалистов. На базе находится Национальный музей морской военной авиации, популярный среди туристов.

 
 
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Никаких подробностей о личности стрелявшего и о том, в каком состоянии находятся пострадавшие, пока не сообщается.
 
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