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На базе ВМС США во Флориде произошла стрельба. Ранены 11 человек, нападавший убит
Источник материала: Tut.by
На базе ВМС США в Пенсаколе, штат Флорида, преступник открыл стрельбу. Ранены одиннадцать человек, нападавший убит, сообщает
Никаких подробностей о личности стрелявшего и о том, в каком состоянии находятся пострадавшие, пока не сообщается.
На базе в Пенсаколе служат более 16 тысяч военных и 7,4 тысячи гражданских специалистов. На базе находится Национальный музей морской военной авиации, популярный среди туристов.
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Никаких подробностей о личности стрелявшего и о том, в каком состоянии находятся пострадавшие, пока не сообщается.
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