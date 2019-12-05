На базе ВМС США во Флориде произошла стрельба. Ранены 11 человек, нападавший убит

Источник материала: Tut.by

На базе ВМС США в Пенсаколе, штат Флорида, преступник открыл стрельбу. Ранены одиннадцать человек, нападавший убит, сообщает Associated Press .

Никаких подробностей о личности стрелявшего и о том, в каком состоянии находятся пострадавшие, пока не сообщается.

На базе в Пенсаколе служат более 16 тысяч военных и 7,4 тысячи гражданских специалистов. На базе находится Национальный музей морской военной авиации, популярный среди туристов.