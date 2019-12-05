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В Сморгони внук украл у своей бабушки 180 тысяч долларов
06.12.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
У пенсионерки из Сморгони из сейфа, находящегося в частном доме,
Как рассказали
– Этот мужчина передал деньги для хранения сыну хозяйки Сморгонского дома. А их украл, как вскоре было установлено, внук пожилой женщины, — говорят следователи.
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У пенсионерки из Сморгони из сейфа, находящегося в частном доме,были похищены 180 тысяч долларов США. Как рассказали корреспонденту «Светлага шляха» в районном...
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