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В Сморгони внук украл у своей бабушки 180 тысяч долларов

06.12.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Сморгони внук украл у своей бабушки 180 тысяч долларов

У пенсионерки из Сморгони из сейфа, находящегося в частном доме,были похищены 180 тысяч долларов США.

Как рассказали корреспонденту «Светлага шляха» в районном отделе Следственного комитета, деньги принадлежали руководителю минской фирмы.

– Этот мужчина передал деньги для хранения сыну хозяйки Сморгонского дома. А их украл, как вскоре было установлено, внук пожилой женщины, — говорят следователи.

osh.by
Фото: носит иллюстративный характер
 
 
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У пенсионерки из Сморгони из сейфа, находящегося в частном доме,были похищены 180 тысяч долларов США. Как рассказали корреспонденту «Светлага шляха» в районном...
 
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