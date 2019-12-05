В Сморгони внук украл у своей бабушки 180 тысяч долларов

Источник материала: Вороновская газета





У пенсионерки из Сморгони из сейфа, находящегося в частном доме, были похищены 180 тысяч долларов США.

Как рассказали корреспонденту «Светлага шляха» в районном отделе Следственного комитета, деньги принадлежали руководителю минской фирмы.

– Этот мужчина передал деньги для хранения сыну хозяйки Сморгонского дома. А их украл, как вскоре было установлено, внук пожилой женщины, — говорят следователи.

osh.by

Фото: носит иллюстративный характер