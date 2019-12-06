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В Барановичском районе сошел с рельсов и перевернулся вагон товарняка
Источник материала: Tut.by
Вагон товарного поезда сошел с рельсов и перевернулся в Барановичском районе, пишет газета
ЧП произошло на подъездных путях ДСУ-22 вблизи железнодорожной станции Грицевец 6 декабря.
Известно, что рабочие проводили разгрузку товарного поезда, груженого отсевом щебня. Во время работ один из вагонов внезапно опрокинулся, сошел с рельсов и перевернулся.
Обошлось без пострадавших.
Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.
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Обошлось без пострадавших.
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