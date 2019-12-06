В Барановичском районе сошел с рельсов и перевернулся вагон товарняка

Источник материала: Tut.by

Вагон товарного поезда сошел с рельсов и перевернулся в Барановичском районе, пишет газета «Наш край» .



Фото очевидца

ЧП произошло на подъездных путях ДСУ-22 вблизи железнодорожной станции Грицевец 6 декабря.

Известно, что рабочие проводили разгрузку товарного поезда, груженого отсевом щебня. Во время работ один из вагонов внезапно опрокинулся, сошел с рельсов и перевернулся.





Обошлось без пострадавших.

Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.