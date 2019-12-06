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В Барановичском районе сошел с рельсов и перевернулся вагон товарняка

07.12.2019 08:20 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вагон товарного поезда сошел с рельсов и перевернулся в Барановичском районе, пишет газета «Наш край».


Фото очевидца

ЧП произошло на подъездных путях ДСУ-22 вблизи железнодорожной станции Грицевец 6 декабря.

Известно, что рабочие проводили разгрузку товарного поезда, груженого отсевом щебня. Во время работ один из вагонов внезапно опрокинулся, сошел с рельсов и перевернулся.


Обошлось без пострадавших.

Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.

 
 
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