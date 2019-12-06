Опаснейшее явление заставило пожарных бросить все и бежать: видео из Австралии

Источник материала: Tut.by

В австралийском городе Оринджевилл пожарные едва не погибли, столкнувшись с опаснейшим явлением. Огонь, горевший на земле, достиг крон деревьев — в результате все они загорелись одновременно, буквально за секунду создав огромную огненную стену. Людям не оставалось ничего, кроме как бежать. Произошедшее попало на видео, и кадры получились по-настоящему жуткими — убедитесь сами.