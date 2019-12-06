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Опаснейшее явление заставило пожарных бросить все и бежать: видео из Австралии
Источник материала: Tut.by
В австралийском городе Оринджевилл пожарные едва не погибли, столкнувшись с опаснейшим явлением. Огонь, горевший на земле, достиг крон деревьев — в результате все они загорелись одновременно, буквально за секунду создав огромную огненную стену. Людям не оставалось ничего, кроме как бежать. Произошедшее попало на видео, и кадры получились по-настоящему жуткими — убедитесь сами.
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Образовалась настоящая огненная стена!
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