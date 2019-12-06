Два человека погибли на пожарах на Гродненщине

Источник материала: Tut.by

За последние сутки в Гродненской области на пожарах погибли 71-летний мужчина и 37-летняя женщина, сообщает МЧС.

Днем 6 декабря стало известно о пожаре жилого дома в деревне Лозовка Островецкого района. Сгорела крыша, частично перекрытие, повреждены стены, имущество. В комнате на полу в бессознательном состоянии нашли 37-летнюю дочь хозяйки. Скорая пыталась реанимировать женщину, но она умерла.

А в ночь на воскресенье спасателям сообщили о пожаре в двухкомнатной квартире одноэтажного пятиквартирного жилого дома в Сморгони. В горевшей комнате мертвым нашли хозяина-пенсионера, с ожогами госпитализирован его знакомый, бывший в гостях.

В обоих случаях причины пожаров пока не известны.