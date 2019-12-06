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Два человека погибли на пожарах на Гродненщине
Источник материала: Tut.by
За последние сутки в Гродненской области на пожарах погибли 71-летний мужчина и 37-летняя женщина,
Днем 6 декабря стало известно о пожаре жилого дома в деревне Лозовка Островецкого района. Сгорела крыша, частично перекрытие, повреждены стены, имущество. В комнате на полу в бессознательном состоянии нашли 37-летнюю дочь хозяйки. Скорая пыталась реанимировать женщину, но она умерла.
А в ночь на воскресенье спасателям сообщили о пожаре в двухкомнатной квартире одноэтажного пятиквартирного жилого дома в Сморгони. В горевшей комнате мертвым нашли хозяина-пенсионера, с ожогами госпитализирован его знакомый, бывший в гостях.
В обоих случаях причины пожаров пока не известны.
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В обоих случаях причины пожаров пока не известны.
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