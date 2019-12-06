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Вагон товарного поезда сошел с рельсов и перевернулся в Барановичском районе
07.12.2019 10:38 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ЧП произошло на подъездных путях ДСУ-22 вблизи железнодорожной станции Грицевец в первой половине дня 6 декабря.
Происшествие обошлось без пострадавших. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего инцидента.
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ЧП произошло на подъездных путях ДСУ-22 вблизи железнодорожной станции Грицевец в первой половине дня 6 декабря. Известно, что рабочие проводили разгрузку...
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