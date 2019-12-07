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На озере в Россонском районе утонул мужчина: провалился под тонкий лед

08.12.2019 11:18 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На озере Большое Тутче возле деревни Красный Бор Россонского района 7 декабря под лед провалился мужчина, сообщает МЧС.

Спасателям сообщили о происшествии в 11 часов дня. Через час они достали из воды тело 55-летнего мужчины.

Это уже четвертый случай гибели людей на водоемах Витебской области с начала нового зимнего сезона. Ранее на тонком льду Витебском утонул рыбак: не выдержал тонкий лед">погибли три рыбака в Городокском, Россонском и Витебском районах.

Специалисты обращают внимание: толщина льда на озерах еще не достигла безопасной отметки.

 
Теги: Витебск
 
 
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Это уже четвертый случай гибели людей на водоемах Витебской области с начала нового сезона зимней рыбалки.
 
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