На озере в Россонском районе утонул мужчина: провалился под тонкий лед

Источник материала: Tut.by

На озере Большое Тутче возле деревни Красный Бор Россонского района 7 декабря под лед провалился мужчина, сообщает МЧС.

Спасателям сообщили о происшествии в 11 часов дня. Через час они достали из воды тело 55-летнего мужчины.

Это уже четвертый случай гибели людей на водоемах Витебской области с начала нового зимнего сезона. Ранее на тонком льду Витебском утонул рыбак: не выдержал тонкий лед">погибли три рыбака в Городокском, Россонском и Витебском районах.

Специалисты обращают внимание: толщина льда на озерах еще не достигла безопасной отметки.