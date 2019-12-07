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На озере в Россонском районе утонул мужчина: провалился под тонкий лед
Источник материала: Tut.by
На озере Большое Тутче возле деревни Красный Бор Россонского района 7 декабря под лед провалился мужчина,
Спасателям сообщили о происшествии в 11 часов дня. Через час они достали из воды тело 55-летнего мужчины.
Это уже четвертый случай гибели людей на водоемах Витебской области с начала нового зимнего сезона. Ранее на тонком льду Витебском утонул рыбак: не выдержал тонкий лед">погибли три рыбака в Городокском, Россонском и Витебском районах.
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Это уже четвертый случай гибели людей на водоемах Витебской области с начала нового сезона зимней рыбалки.
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