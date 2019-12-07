Более сорока рабочих погибли при пожаре на фабрике в Нью-Дели

Источник материала: Tut.by

По меньшей мере 43 человека погибли в воскресенье в результате крупного пожара на фабрике в столице Индии, сообщает Рейтер со ссылкой на представителей властей. Фабрика расположена на крупнейшем в городе рынке.



Фото: ANI via REUTERS TV

Огонь вспыхнул рано утром в воскресенье в центральной части Нью-Дели. По словам спасателей, в это время в многоэтажном здании спали десятки рабочих.

Есть опасения, что число жертв будет расти.

Шестиэтажная фабрика работала в перенаселенном жилом районе. Там находится крупнейший рынок города Садар-Базар. В районе узкие улочки, что затруднило работу пожарных.

56 человек были госпитализированы, сказал Hindustan Times главный офицер пожарной службы Дели Атул Гарг. По его словам, все они пострадали от дыма.

На фабрике производили сумки и внутри хранилось много сырья, из-за чего пожар быстро распространился, пишет агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ. Садар-Базар — оптовый рынок предметов домашнего обихода.

Причина пожара выясняется. Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что власти «оказывают всю возможную помощь на месте трагедии».