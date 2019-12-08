В Литве во двор дома упал спортивный самолет: погибли двое

Источник материала: Tut.by

В воскресенье в 13.51 в Центр общей помощи по номеру 112 в Главном центре реагирования на чрезвычайные ситуации поступило уведомление о том, что в Каунасском районе в деревне Норейкишкес на улице Саулетеке, 5, упал самолет.



Фото: delfi.lt

Силы Каунасской пожарно-спасательной службы были отправлены на место происшествия. Полиция сообщает, что спортивный самолет Piper PA-30 разбился и два человека погибли.

Самолет разбился на заднем дворе жилого дома, прямо рядом со зданием. Местные жители не пострадали — к счастью, самолет не приземлился на дом, хотя оставалось немного.

Погибшие — мужчины 1954 и 1989 годов рождения.

По словам местных жителей, самолет пролетел довольно низко и перед тем, как разбиться, раздался хлопок.

По данным Управления гражданской авиации, этот самолет был собран в 1969 году.