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В Литве во двор дома упал спортивный самолет: погибли двое
Источник материала: Tut.by
В воскресенье в 13.51 в Центр общей помощи по номеру 112 в Главном центре реагирования на чрезвычайные ситуации поступило уведомление о том, что в Каунасском районе в деревне Норейкишкес на улице Саулетеке, 5, упал самолет.
Силы Каунасской пожарно-спасательной службы были отправлены на место происшествия. Полиция сообщает, что спортивный самолет Piper PA-30 разбился и два человека погибли.
Самолет разбился на заднем дворе жилого дома, прямо рядом со зданием. Местные жители не пострадали — к счастью, самолет не приземлился на дом, хотя оставалось немного.
Погибшие — мужчины 1954 и 1989 годов рождения.
По словам местных жителей, самолет пролетел довольно низко и перед тем, как разбиться, раздался хлопок.
По данным Управления гражданской авиации, этот самолет был собран в 1969 году.
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По словам местных жителей, самолет пролетел довольно низко и перед тем, как разбиться, раздался хлопок.
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