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За сутки в области произошли 2 пожара
09.12.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
Пожар хозяйственной постройки
8 декабря в 12.36 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в деревне Повиланцы Вороновского района. В результате уничтожена кровля.
Пожар в жилом доме
8 декабря в 07.42 поступило сообщение о пожаре в жилом доме, используемого под дачу в
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Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано. Пожар хозяйственной постройки 8 декабря в 12.36 поступило сообщение о пожаре хозяйственной...
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