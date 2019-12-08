За сутки в области произошли 2 пожара

Источник материала: Вороновская газета





Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.

Пожар хозяйственной постройки

8 декабря в 12.36 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в деревне Повиланцы Вороновского района. В результате уничтожена кровля. Причина пожара устанавливается.

Пожар в жилом доме

8 декабря в 07.42 поступило сообщение о пожаре в жилом доме, используемого под дачу в

деревне Каменка Новогрудского района. В результате повреждена стена на площади

3 кв. метра. Причина пожара устанавливается.

Гродненское ОУМЧС