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За сутки в области произошли 2 пожара

09.12.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

За сутки в области произошли 2 пожара

Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.

Пожар хозяйственной постройки

8 декабря в 12.36 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в деревне Повиланцы Вороновского района. В результате уничтожена кровля. Причина пожара устанавливается.

Пожар в жилом доме

8 декабря в 07.42 поступило сообщение о пожаре в жилом доме, используемого под дачу в
деревне Каменка Новогрудского района. В результате повреждена стена на площади
3 кв. метра. Причина пожара устанавливается.

Гродненское ОУМЧС
 
 
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Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано. Пожар хозяйственной постройки 8 декабря в 12.36 поступило сообщение о пожаре хозяйственной...
 
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