График проведения прямых линий руководством Ивьевского РОЧС в декабре

Источник материала: Ивьевский край

7 декабря с 9.00 до 12.00 по телефону 2-62-39 - заместитель начальника отдела Сергей Владимирович Усс.

14 декабря с 9.00 до 12.00 по телефону 2-62-39 - заместитель начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению Владимир Васильевич Карасев.

21 декабря с 9.00 до 12.00 по телефону 2-21-44 - начальник отдела Владислав Валерьевич Могильницкий.

28 декабря с 9.00 до 12.00 по телефону 2-62-39 - заместитель начальника отдела по оперативно-тактической работе Борис Александрович Казакевич.