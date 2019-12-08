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График проведения прямых линий руководством Ивьевского РОЧС в декабре

09.12.2019 — ЧП | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

7 декабря с 9.00 до 12.00 по телефону 2-62-39 - заместитель начальника отдела Сергей Владимирович Усс.
14 декабря с 9.00 до 12.00 по телефону 2-62-39 - заместитель начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению Владимир Васильевич Карасев.
21 декабря с 9.00 до 12.00 по телефону 2-21-44 - начальник отдела Владислав Валерьевич Могильницкий.
28 декабря с 9.00 до 12.00 по телефону 2-62-39 - заместитель начальника отдела по оперативно-тактической работе Борис Александрович Казакевич.

 
 
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7 декабря с 9.00 до 12.00 по телефону 2-62-39 - заместитель начальника отдела Сергей Владимирович Усс.14 декабря с 9.00 до 12.00 по телефону 2-62-39 - заместитель начальника...
 
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