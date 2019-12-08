В субботу в частном секторе Пинска горела совмещённая с гаражом баня

Источник материала: Полесская правда



Подробности происшествия корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский:

– Вечером в субботу, 7 декабря, в Пинске по улице Богдановича горела совмещенная с гаражом кирпичная баня, принадлежащая 40-летнему пинчанину. На вызов прибыли два подразделения спасателей. Спустя полчаса им удалось ликвидировать возгорание. Однако огонь успел повредить перекрытие, стены и имущество в бане. Пострадавших нет.

Предполагаемой версией возникновения пожара специалисты называют нарушение правил эксплуатации печи.











– Всего с начала года в Пинске и районе произошло 64 пожара, из них 18 пожаров – в Пинске и 46 – в Пинском районе, в огне погибло 4 человека, – привел цифры неутешительной статистики Олег Червяковский и добавил, что на территории Брестской области произошло 878 пожаров, в огне погибло 62 человека. В стране произошло 5 839 пожаров, в огне погибло 446 человек, 401 человек травмирован, уничтожено 1272 строений и 5118 повреждено, спасено 744 человека.

В МЧС напоминают, что неправильное использование печи может привести не только к пожару, но и к гибели людей. Спасатели-пожарные предлагают запомнить ряд правил, которые помогут избежать возгораний при использовании печи: