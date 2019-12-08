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В субботу в частном секторе Пинска горела совмещённая с гаражом баня

09.12.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В субботу в частном секторе Пинска горела совмещённая с гаражом баня
Подробности происшествия корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский:

– Вечером в субботу, 7 декабря, в Пинске по улице Богдановича горела совмещенная с гаражом кирпичная баня, принадлежащая 40-летнему пинчанину. На вызов прибыли два подразделения спасателей. Спустя полчаса им удалось ликвидировать возгорание. Однако огонь успел повредить перекрытие, стены и имущество в бане. Пострадавших нет.

Предполагаемой версией возникновения пожара специалисты называют нарушение правил эксплуатации  печи.


В субботу в частном секторе Пинска горела совмещённая с гаражом баня
В субботу в частном секторе Пинска горела совмещённая с гаражом баня

– Всего с начала года в Пинске и районе произошло 64 пожара, из них 18 пожаров – в Пинске и 46 – в Пинском районе, в огне погибло 4 человека, – привел цифры неутешительной статистики Олег Червяковский и добавил, что на территории Брестской области произошло 878 пожаров, в огне погибло 62 человека. В стране произошло 5 839 пожаров, в огне погибло 446 человек, 401 человек травмирован, уничтожено 1272 строений и 5118 повреждено, спасено 744 человека.

В МЧС напоминают, что неправильное использование печи может привести не только к пожару, но и к гибели людей. Спасатели-пожарные предлагают запомнить ряд правил, которые помогут избежать возгораний при использовании печи:

  • В сильные морозы топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора часа. Это позволит избежать ее перекала.
  • В печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен известковым раствором. Делается это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины. В отопительный сезон очищайте дымоход от сажи не менее одного раза в 2 месяца. Печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку.
  • Чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, прибейте перед топкой металлический лист размерами не менее 50х70 см. Его можно выполнить из негорючего кирпича.
  • Ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра. Это прямой путь к пожару. Держите не менее чем в полутора метрах от печи одежду, мебель, дрова и другие горючие материалы.
  • Золу и перегоревшие угли выбрасывайте не ближе 15 метров от строений. Не оставляйте без присмотра топящуюся печь и не позволяйте детям самостоятельно ее растапливать.
 
 
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