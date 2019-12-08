Температура до тысячи градусов: огненный торнадо сняли на видео

Источник материала: Tut.by

В Австралии продолжается весна, а вместе с ней и сезон пожаров, которые регулярно возникают в это время года. Из-за сухой погоды горят трава, деревья и кустарники. Сейчас пожары преимущественно наблюдаются в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд. В последнем удалось заметить редкое и опасное явление: горение обычной травы в сочетании с сильным ветром создало настоящий огненный торнадо! Воронку из пламя сняли на видео.