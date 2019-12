Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

Источник материала: Tut.by

На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. Правоохранители сообщили о по меньшей мере пяти погибших, пишет New Zealand Herald .

СМИ сообщили, что найдены останки пяти человек, их пока еще не опознали. Кроме того, сообщается о 20 пострадавших.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила , что на острове недалеко от вулкана находились около 100 человек, в основном туристы. Позже в полиции заявили, что там было меньше людей — около 50. Некоторых удалось перевезти на соседний остров.