Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

Источник материала: Tut.by

На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. Правоохранители сообщили о по меньшей мере пяти погибших, пишет New Zealand Herald .



На фото слева видны люди, которые ожидают эвакуацию с острова, где извергается вулкан. Фото: Reuters

СМИ сообщили, что найдены останки пяти человек, их пока еще не опознали. Кроме того, сообщается о 20 пострадавших.



Дым над кратером вулкана, вид сверху. Фото: Reuters

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила , что на острове недалеко от вулкана находились около 100 человек, в основном туристы. Позже в полиции заявили, что там было меньше людей — около 50. Некоторых удалось перевезти на соседний остров.

Video of the eruption of the Whakaari/White Island Volcano in New Zealand. This vision is from @sch who had been on the island only 20 minutes earlier with his family and a tour group, which is also shown in the video. Up to 50 people may have been on the island at the time. pic.twitter.com/ZsArOr7o6r — The Sydney Morning Herald (@smh) December 9, 2019