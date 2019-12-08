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Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
Источник материала: Tut.by
На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. Правоохранители сообщили о по меньшей мере пяти погибших, пишет
СМИ сообщили, что найдены останки пяти человек, их пока еще не опознали. Кроме того, сообщается о 20 пострадавших.
Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн
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СМИ сообщили, что найдены останки пяти человек, их пока еще не опознали. Кроме того, сообщается о 20 пострадавших.
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