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Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

09.12.2019 12:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. Правоохранители сообщили о по меньшей мере пяти погибших, пишет New Zealand Herald.


На фото слева видны люди, которые ожидают эвакуацию с острова, где извергается вулкан. Фото: Reuters

СМИ сообщили, что найдены останки пяти человек, их пока еще не опознали. Кроме того, сообщается о 20 пострадавших.


Дым над кратером вулкана, вид сверху. Фото: Reuters

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что на острове недалеко от вулкана находились около 100 человек, в основном туристы. Позже в полиции заявили, что там было меньше людей — около 50. Некоторых удалось перевезти на соседний остров.

 
 
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СМИ сообщили, что найдены останки пяти человек, их пока еще не опознали. Кроме того, сообщается о 20 пострадавших.
 
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