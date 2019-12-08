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Собирал деньги якобы на похороны отца. Житель Лиды обвиняется в мошенничестве

09.12.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Собирал деньги якобы на похороны отца. Житель Лиды обвиняется в мошенничестве

Более полутора лет житель Лиды 1996 года рождения, ранее не судимый, к ответственности не привлекавшийся, мошенническим путем, под различными предлогами, завладел денежными средствами четырех жителей Лиды и двоих жителей Минска, причинив ущерб на общую сумму почти 12 тысяч рублей, сообщает Лидская газета.

Предлоги молодой человек находил разные. Так, одной из местных жительниц он пообещал содействие в оформлении ребенка в детский оздоровительный лагерь за пределами Республики Беларусь и взял у нее за это около 270 рублей. А под предлогом сбора денег на похороны отца он пытался завладеть более 370 рублями 23-летней жительницы Минска.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

lidanews.by
 
Теги: Минск
 
 
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Более полутора лет житель Лиды 1996 года рождения, ранее не судимый, к ответственности не привлекавшийся, мошенническим путем, под различными предлогами, завладел...
 
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