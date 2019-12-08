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Собирал деньги якобы на похороны отца. Житель Лиды обвиняется в мошенничестве
09.12.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Более полутора лет житель Лиды 1996 года рождения, ранее не судимый, к ответственности не привлекавшийся,
Предлоги молодой человек находил разные. Так, одной из местных жительниц он пообещал содействие в оформлении ребенка в детский оздоровительный лагерь за пределами Республики Беларусь и взял у нее за это около 270 рублей. А под предлогом сбора денег на похороны отца он пытался завладеть более 370 рублями 23-летней жительницы Минска.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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Более полутора лет житель Лиды 1996 года рождения, ранее не судимый, к ответственности не привлекавшийся, мошенническим путем, под различными предлогами, завладел...
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