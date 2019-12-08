В Орше пьяный парень обстрелял из пневматики случайного прохожего

Источник материала: Tut.by

В ночь с пятницы на субботу 22-летний житель Орши попросил сигарету у случайного прохожего, а получив отказ несколько раз выстрелил в него из пневматического пистолета, попав мужчине в ухо. Об этом сообщает УВД Витбеского облисполкома.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как рассказали в милиции, вечером в пятницу 22-летний мужчина устроил себе культурный досуг: сначала наблюдал в местном ледовом дворце за матчем национального чемпионата по хоккею, а затем отправился в кино. Все это время он выпивал, а после кинотеатра купил себе еще три литра пива и отправился гулять по Орше.

«Прогулка серьезно затянулась, и в результате молодой человек оказался далеко от дома. В районе пяти часов утра его внимание привлек мужчина, который курил возле подъезда многоэтажки. Пьяный оршанец стал требовать себе сигарету, а получив отказ, достал пневматику и несколько раз выстрелил в оппонента, попав тому в ухо», — добавили в милиции.

Пострадавший вызвал милицию, хулигана задержали, но опросить его сразу не удалось — на момент совершения преступления в крови молодого человека было почти 3 промилле алкоголя.