﻿ Пьяный пассажир не оплатил проезд и избил кондуктора в Могилеве. 21.by
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Пьяный пассажир не оплатил проезд и избил кондуктора в Могилеве

09.12.2019 14:52 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве пассажир избил 54-летнюю женщину-кондуктора, пишет Mogilevnews.by. Он напал на нее в троллейбусе маршрута № 2 около остановки на улице Крупской.

38-летний неработающий ранее не судимый могилевчанин был пьян. Он не заплатил вовремя за проезд, а когда кондуктор напомнила ему о необходимости расплатиться, стал агрессивен, хватал женщину за руки, после чего несколько раз ударил.

Могилевчанка обратилась в милицию. Пассажиру придется ответить за совершенное хулиганство.

 
Теги: Могилев
 
 
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