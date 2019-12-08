Пьяный пассажир не оплатил проезд и избил кондуктора в Могилеве

Источник материала: Tut.by

В Могилеве пассажир избил 54-летнюю женщину-кондуктора, пишет Mogilevnews.by. Он напал на нее в троллейбусе маршрута № 2 около остановки на улице Крупской.

38-летний неработающий ранее не судимый могилевчанин был пьян. Он не заплатил вовремя за проезд, а когда кондуктор напомнила ему о необходимости расплатиться, стал агрессивен, хватал женщину за руки, после чего несколько раз ударил.

Могилевчанка обратилась в милицию. Пассажиру придется ответить за совершенное хулиганство.