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Пьяный пассажир не оплатил проезд и избил кондуктора в Могилеве
Источник материала: Tut.by
В Могилеве пассажир избил 54-летнюю женщину-кондуктора,
38-летний неработающий ранее не судимый могилевчанин был пьян. Он не заплатил вовремя за проезд, а когда кондуктор напомнила ему о необходимости расплатиться, стал агрессивен, хватал женщину за руки, после чего несколько раз ударил.
Могилевчанка обратилась в милицию. Пассажиру придется ответить за совершенное хулиганство.
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Мужчина хулиганил в троллейбусе № 2.
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