От удара током на железнодорожных путях в Бобруйском районе погиб электромонтер. Ему было 25 лет

Источник материала: Tut.by

В Бобруйском районе на железнодорожных путях от удара током погиб электромонтер, сообщает СК. Он вместе с бригадой проверял контактную сеть.



Фото: Следственный комитет

По данным следствия, 6 декабря бригада электромонтеров на подвижной автомотрисе выполняла работы по ревизии контактной сети на участке перегона Мирадино-Татарка в Бобруйском районе. Во время работ около 15.00 ударило током 25-летнего электромонтера. Он погиб на месте.

Следствие проводит проверку.