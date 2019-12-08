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От удара током на железнодорожных путях в Бобруйском районе погиб электромонтер. Ему было 25 лет
Источник материала: Tut.by
В Бобруйском районе на железнодорожных путях от удара током погиб электромонтер,
По данным следствия, 6 декабря бригада электромонтеров на подвижной автомотрисе выполняла работы по ревизии контактной сети на участке перегона Мирадино-Татарка в Бобруйском районе. Во время работ около 15.00 ударило током 25-летнего электромонтера. Он погиб на месте.
Следствие проводит проверку.
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