В Столинском районе мужчина связал и удерживал знакомых за отказ выпить с ним водки

Источник материала: Виртуальный Брест

Уголовное дело за незаконное лишение свободы возбуждено Столинским РОСК в отношении 24-летнего жителя деревни Хотомель. В середине октября мужчина забрался в дом односельчанки, избил ее сожителя, а затем обоих связал и оставил лежать на полу.





Потерпевших обнаружила зашедшая в гости соседка, которая сразу же вызвала милицию.

Хозяева рассказали, что уже спали, когда услышали, как кто-то вырвал металлическую щеколду, на которую запиралась входная дверь. Незваным гостем оказался знакомый, который искал компанию выпить с ним водки.

– Пара отказалась устраивать застолье и попросила односельчанина уйти. Вместо этого сосед начал ругаться, а затем и вовсе избил мужчину, пытавшегося его выпроводить. Хозяйка хотела защитить возлюбленного, однако в итоге оба оказались на полу со связанными руками и ногами. В качестве подручных средств подозреваемый использовал шторы и кусок шпагата. Перед уходом он избил связанного мужчину резиновым шлангом, который нашел во дворе, – рассказали в Столинском РОВД.

В тот же вечер сыщики нашли молодого человека. С его слов, на преступление он решился из-за сильного опьянения и отказа потерпевших выпить с ним.



Аудиокомментарий сотрудника УИОС МВД Александра Марченко