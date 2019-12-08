В Кировске горела баня

Источник материала: Кировец

На прошлой неделе в райцентре произошло возгорание бани.

В дежурную службу районного отдела по ЧС в среду около 8 часов вечера от местных жителей поступило сообщение о загорании бани в г.Кировске по ул.Кирова д.108.

В данном домовладении с 2017 года в доме никто не проживал. Со слов соседей по указанному адресу на протяжении месяца проживал гр.Белявский Владимир Викторович, который самопроизвольно проник в дом.

По прибытии спасателей к месту вызова происходило горение внутри строения и кровли бани.

В результате возгорания уничтожено потолочное перекрытие, повреждена кровля и стены в бане. Спасен дом и хозяйственная постройка. Пострадавших нет.

Причина пожара – нарушение правил эксплуатации отопительной печи в бане.

Александр ЖУРАВСКИЙ, старший инспектор сектора ПиВО РОЧС.