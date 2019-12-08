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В Дрогичине в многоэтажке во время установки натяжного потолка произошел взрыв - повреждены 6 квартир

09.12.2019 20:12 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Дрогичине при монтаже натяжного потолка в одной из квартир пятиэтажки произошел взрыв. Подробности сообщила пресс-служба МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС

Сообщение о взрыве в 5-этажном многоквартирном жилом доме поступило спасателям около 17.00. Выяснилось, что взрыв произошел в квартире на втором этаже, где работники частного предприятия монтировали подвесной потолок.

В результате взрыва повреждены 6 квартир — входные и межкомнатные двери, 2 лоджии, 4 оконных блока. Также повреждена дверь тамбура на первом этаже.


Фото: пресс-служба МЧС

В больницу после происшествия были доставлены три человека: двое рабочих и хозяйка одной из квартир. Госпитализированы все трое. Кроме того, госпитализирован ребенок, родные которого обратились в больницу после происшествия самостоятельно.

Причина произошедшего устанавливается. Основная версия — нарушение правил эксплуатации газобаллонного оборудования при установке подвесных потолков.

 
 
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В больницу после происшествия были доставлены три человека: двое рабочих и хозяйка одной из квартир. Госпитализированы все трое. Кроме того, госпитализирован...
 
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