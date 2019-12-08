В Дрогичине произошел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме

Источник материала: Виртуальный Брест

09.12.2019 года в 16-49 в Дрогичинское районное подразделение МЧС поступило сообщение о взрыве в 5-этажном многоквартирном жилом доме по адресу: г. Дрогичин, ул. К. Маркса.





По прибытии подразделений МЧС к месту вызова в 16-51 установлено, что на втором этаже многоквартирного жилого дома 2008 года постройки произошел взрыв. По предварительной информации, взрыв газовоздушной смеси без последующего горения произошел при проведении работ по монтажу натяжного потолка (работы в квартире проводили монтажники ЧУП).





В результате взрыва повреждены 6 квартир (входные и межкомнатные двери, 2 лоджии, 4 оконных блока). Повреждена дверь тамбура на первом этаже. В больницу после происшествия были доставлены три человека: двое рабочих и хозяйка одной из квартир.





Госпитализированы все трое. Кроме того, госпитализирован ребенок, родные которого обратились в больницу после происшествия самостоятельно.

Причина устанавливается.





Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации газобаллонного оборудования при установке подвесных потолков.